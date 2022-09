Apple презентовал iPhone 14 Pro с динамической «челкой» | 360°

Технологии 08 сентября 2022, 06:45 Поделиться Telegram

Американская корпорация Apple провела в Калифорнии осеннюю презентацию новых моделей. Она представила iPhone 14, в том числе версии Plus, Pro и Pro Max, сообщила «Газета.ru».

Презентация Apple Far Out Event прошла в городе Купертино. Разработчики показали четыре новых модели, и среди них не было версии mini — в релизе этого года от нее решили отказаться. Базовые модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus оснастили чипом A15, экранами диагональю 6,1 и 6,7 дюймов соответственно, улучшенными камерами на 12 мегапикселей, которые улавливают больше света. При этом у фронтальной появился автофокус.

iPhone 14 обойдется покупателям в 799 долларов. В смартфоне нет физической сим-карты, правда, только в версии на продажу в США, а также есть спутниковая связь на случай ЧП. iPhone 14 Plus стоит 899 долларов.

Модели iPhone 14 Pro и iPhone Pro Max получили новый процессор A16 Bionic и «динамическую» челку. В зависимости от режима и работающего приложения она расширяется и сжимается, такую анимацию назвали Dynamic Island. Вдобавок смартфоны снабдили камерами на 48 мегапикселей, но, вопреки слухам, без возможности снимать видео в формате 8К. Они стоят 999 и 1099 долларов соответственно.

