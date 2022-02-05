Компания Apple планирует представить новый бюджетный iPhone с технологией 5G. Презентация должна пройти в марте, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно данным агентства, вместе со смартфоном американская компания покажет обновленный iPad. Гаджеты придут на смену нынешним моделям iPhone SE и iPad серии Air. Устройства будут поддерживать технологию беспроводной сети пятого поколения (5G). Еще девайсы оснастили более быстрым процессором A15 Bionic.

Как заявили источники, новый смартфон будет первым обновлением модели iPhone SE за прошедшие два года. Устройство оснастят улучшенной камерой и добавят возможность обновления операционной системы iOS. В итоге пользователи смогут пользоваться функцией распознавания лиц в маске.

Новые гаджеты компания может презентовать уже в марте. Предполагается, что Apple представит устройства 8 числа или в другой день около этой даты. Также в это время может выйти обновление iOS 15.4. Как подчеркнули собеседники агентства, презентация, скорее всего, пройдет в онлайн-формате.