    05 мая 2020, 01:29

    Apple представила обновленный MacBook Pro за 120 тысяч рублей

    Кирилл Фролов

    Компания Apple представила новую модель MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем. Цена ноутбука начинается от 120 тысяч рублей, в России он в продажу пока не поступил.
    Apple представила обновленный MacBook Pro за 120 тысяч рублей

    MacBook Pro представлен в четырех вариантах — с SSD‑накопителем от 256 гигабайт до 1 терабайта и 8 или 16 гигабайтами оперативной памяти (с возможностью увеличить ее до 32 гигабайт). Емкость твердотельного накопителя можно повысить до 4 терабайт.

    Также модель в зависимости от конфигурации оснащена четырехъядерным процессором Intel Core i5 восьмого или десятого поколения.

    Начиная с этой модели в ноутбуках Apple исчезла клавиатура с механизмом «бабочка», вместо нее реализован механизм «ножницы». Также на корпус вернули физическую клавишу Escape.

    Все 13-дюймовые ноутбуки MacBook Pro теперь выпускаются с панелью Touch Bar и датчиком Touch ID, как и 16-дюймовые модели.

    Также ноутбук оснастили обновленным процессором Apple T2 Security Chip, который защищает данные Touch ID, управляет изображением с камеры FaceTime и проверяет, было ли взломано установленное на заводе программное обеспечение.