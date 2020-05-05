Apple представила обновленный MacBook Pro за 120 тысяч рублей

MacBook Pro представлен в четырех вариантах — с SSD‑накопителем от 256 гигабайт до 1 терабайта и 8 или 16 гигабайтами оперативной памяти (с возможностью увеличить ее до 32 гигабайт). Емкость твердотельного накопителя можно повысить до 4 терабайт.

Также модель в зависимости от конфигурации оснащена четырехъядерным процессором Intel Core i5 восьмого или десятого поколения.

Начиная с этой модели в ноутбуках Apple исчезла клавиатура с механизмом «бабочка», вместо нее реализован механизм «ножницы». Также на корпус вернули физическую клавишу Escape.

Все 13-дюймовые ноутбуки MacBook Pro теперь выпускаются с панелью Touch Bar и датчиком Touch ID, как и 16-дюймовые модели.

Также ноутбук оснастили обновленным процессором Apple T2 Security Chip, который защищает данные Touch ID, управляет изображением с камеры FaceTime и проверяет, было ли взломано установленное на заводе программное обеспечение.