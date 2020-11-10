Apple представила новый MacBook

Компания Apple презентовала первые Mac на базе процессора собственной разработки Apple Silicon. Ценители «яблочной» продукции смогут приобрести Mac mini и MacBook Air на собственном процессоре M1.

Презентацию новых гаджетов компания запустила на своем YouTube-канале. По словам генерального директора Apple Тима Кука, в 2020 году компьютеры Mac стали покупать чаще, чем раньше. Только за прошедший квартал спрос вырос на 30%.

Специалисты компании разработали процессор M1 с низким энергопотреблением. Он объединяет в себе сразу несколько систем, располагавшиеся ранее на разных чипах. Как заверяют в компании, M1 является самым мощным чипом в истории Apple. Кроме того, в процессор встроили графику, которая сейчас является одной из наиболее энергоэффективных и мощных на рынке.

Первым Mac на М1 стал MacBook Air. Покупатели получат 15 часов работы в браузере и 18 часов просмотра видео, а также 13-дюймовый экран Retina и пассивное охлаждение. Еще компания создала новую версию Mac mini на M1. Она стала в три раза мощнее по сравнению с предыдущим поколением. Также разработчики сделали в шесть раз быстрее графику.

Цена Mac Mini в России будет начинаться от 74 990 рублей, MacBook Air — от 99 990 рублей, MacBook Pro — от 129 990 рублей.