Apple представила новый MacBook Pro
Главной «фишкой» устройства станет давно ожидаемая клавиатура Magic Keyboard с уменьшенным ходом клавиш в один миллиметр, сообщило интернет-издание iXBT.com.
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16-дюймовый экран будет иметь разрешение 3072×1920 пикселей, плотность 226 пикселей/дюйм, а яркость 500 кд/м², широкий цветовой охват P3.
В основу этого MacBook легли шести- и восьмиядерные процессоры 9‑го поколения. Видеопамять составит до 8 ГБ, а оперативная память — 16 с 512 ГБ или 1 ТБ на твердотельном накопителе. Также впервые на ноутбуке Apple можно будет установить SSD емкостью 8 ТБ.
По словам разработчиков, у этого ноутбука будет дольше работать без зарядного устройства — до 11 часов для просмотра сайтов или до 30 дней в спящем режиме.
Новый МасBook поступит в продажу уже сегодня. Стартовая цена — от от 2399 долларов.