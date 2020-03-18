Apple представила новый iPad с лазерным дальномером

Специалисты из города Купертино снабдили новый планшет мощным восьмиядерным процессором A12Z Bionic и сверхширокоугольной камерой. Среди основных фишек процессора современные контроллеры производительности и улучшенная система тепловыделения, которая не позволит чипу перегреваться при нагрузках.

В новинку встроили секретное ноу-хау — это лазерный датчик глубины LiDAR. Сейчас его ставят на автомобили с автопилотом. Этот сенсор может измерять дистанцию до объектов в помещении и на улице на расстоянии до пяти метров за наносекунды.

Вкупе с двумя камерами, которые «видят» мир с разрешением 4K, эта система сможет захватывать движения и распознавать людей и объекты. Для этого нужно будет установить приложение с дополненной реальностью. К устройству можно будет подключать клавиатуру Magic Keyboard со встроенным трекпадом.

В России новый «яблочный» планшет будет стоить 69 990 рублей за 11-дюймовую версию без LTE и 86 990 рублей за 12,9-дюймовую версию без LTE.