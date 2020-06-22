Apple представила новую операционную систему iOS 14

Разработчики переосмыслили некоторые основные элементы iOS. По словам компании, новые функции вводились постепенно, как это произошло с папками. Теперь среди них можно вставлять виджеты.

Изменения коснулись и домашнего экрана. На нем будут отображаться такие новые виджеты различных размеров, как часы или прогноз погоды. При длительном нажатии на них система предложит дальнейшие действия с ними. Также Apple добавила функцию «Картинка в картинке» для расширения возможностей просмотра, к примеру, свернутого видео на YouTube.

Разработчики также усовершенствовали голосового помощника Siri, которая будет работать в компактном режиме, поддерживая автоматическое распознавание команд. Кружочек с Siri будет появляться над обычным интерфейсом, чтобы быстро уточнить нужную информацию, а также отправить голосовое сообщение. В компании пообещали, что Siri стала работать в 20 раз быстрее.

Ранее сообщалось, что Apple может изменить название двух своих операционных систем.