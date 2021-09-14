Apple представила iPhone 13 и 13 Pro

Компания Apple показала новую линейку iPhone 13 на презентации в Калифорнии. Смартфоны будут работать на процессоре А15 Bionic.

Новый iPhone 13 и его мини-версию представили в пяти цветах. Устройство оснастили процессором А15 Bionic с шестью ядрами. Благодаря ему смартфон будет работать на 50% быстрее. Процесс может выполнять 15,8 триллионов операций в секунду. Разработчики значительно улучшили работу с задачами, использующими искусственный интеллект.

Источник фото: Apple

Еще iPhone 13 и 13 mini имеют две камеры, расположенные по диагонали. Гаджеты получили широкоугольную камеру, но разрешение осталось прошлое. По словам производителей, новая линейка устройств получила самое крепкое стекло по сравнению со всеми предыдущими моделями. Внешне смартфоны крайне похожи на 12-е поколение.

Цена на iPhone 13 mini начинается от 699 долларов, а на iPhone 13 — от 799 долларов. Приобрести можно будет версии на 128 и 512 гигабайт. Также на презентации показали iPhone 13 Pro. Гаджет представлен в четырех цветах. Смартфон оснастили тремя камерами.

Источник фото: Apple

Во время презентации компания также представила новый iPad на процессоре A13 Bionic, iPad mini и очередную версию Apple Watch.