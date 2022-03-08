Apple представила iPhone 13 в новом цвете

Обновленные версии iPhone 13 и 13 Pro представила компания Apple. В числе прочего, смартфоны получили новый цвет корпуса. Трансляция презентации устройства велась на сайте корпорации.

В рамках обновлений оба варианта смартфона получили новый цвет корпуса. Отныне iPhone 13 будет выпускаться в черном, белом, красном, синем, розовом и зеленом цветах — последний вариант ранее в линейке не фигурировал. Что касается iPhone 13 Pro, то он будет доступен для пользователей к черном, белом, золотом, голубом и также зеленом цвете.

Продажи новых смартфонов откроются в пятницу, однако о возможности приобретения их в России пока не сообщается.

Презентация стала первой для компании в 2022 году. Также там представили новое поколение iPhone SE. Дизайн смартфона совпадает с дизайном iPhone 8. На нем установлен процессор A15 Bioniс, с которым оснащаются iPhone 13.

Ранее стало известно, что компания Apple запретила россиянам смотреть свою презентацию на сайте и YouTube. На русской версии сайта пользователи могли увидеть только старую, осеннюю презентацию, а на YouTube-канале бренда всплывало уведомление о том, что владелец видео «запретил его просмотр в вашей стране».