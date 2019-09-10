Корпорация Apple представила iPhone 11 Pro с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма. Новый смартфон будут выпускать в нескольких цветах — черном, серебристом, красном, розовом и других.

От предыдущей модели iPhone 11 отличается наличием трех основных камер на 12 мегапикселей, которые позволяют делать панорамные снимки с более широким углом обзора.

Источник фото: vc.ru

Цена iPhone 11 Рrо начинается от 699 долларов (46 тысяч рублей).

Также на презентации Apple представила «умные» часы Apple Watch пятого поколения. От предыдущих моделей часы отличает постоянно включенный дисплей. Несмотря на это компания обещает, что часы будут работать не менее 18 часов без подзарядки.

Стандартная версия будет стоить в США 399 долларов (26 тысяч рублей), версия с мобильным модулем — 499 долларов (32,5 тысячи рублей).

Как и ожидалось, компания анонсировала стриминговый сервис Apple TV+. В России он запустится 1 ноября. Подписка будет стоить 199 рублей в месяц (в США — 5 долларов или 325 рублей). Презентация Apple ведется на YouTube.