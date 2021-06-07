Apple представила iOS 15

Apple в рамках конференции WWDC 2021 представила новую версию своей операционной системы для смартфонов. iOS 15 получила множество изменений.

Новые функции получило приложение для общения FaceTime, утонило РИА «Новости». Так, iPhone научили выделять голос говорящего, другими словами, это шумоподавление. Появится режим «Сетка» для групповых созвонов и портретный режим с размытым фоном. FaceTime также будет работать и на смартфонах других производителей, но это пока только в веб-версии.

В рамках новой функции SharePlay в смартфонах Apple появилась возможность просматривать видео «картинка в картинке». В iOS 15 изменится логика уведомлений — заявлена так называемая сводка уведомлений, она позволит пользователю концентрироваться на важном. Вместе с этой опцией связан и «Фокус». Это специальная возможность с использованием искусственного интеллекта, которая дает возможность отключить отвлекающие приложения.

Теперь станет возможным распознавание текста через камеру или фотографии, до этого такая возможность была доступна только через стороннее ПО. Также iPhone смогут искать объекты на снимках.

Обновления получат приложения «Кошелек», «Погода» и «Карты». Первое получит расширенную поддержку UWB, однако оно не работает в России, и интеграцию со разными умными ключами. «Кошелек» сможет заменить водительское удостоверение в США. «Погода» станет красочнее. В приложении появятся новые анимационные эффекты и карты. Множество новых функций получит Apple Maps. Например, 3D-модели знаковых зданий и объектов. Также появится дополненная реальность на картах ряда городов.

Для наушников AirPods также появились новые функции. Например, «Фокусирование» сможет выделять нужный голос, а найти гарнитуру можно будет через «Локатор», но это касается только старших моделей. В Apple пообещали, что пространственное звучание для больших AirPods даст многомерный звук.

Изменения пришли и iPadOS для планшетов. Теперь свободно размещать виджеты можно на всем рабочем столе. Из iOS перекочевала и «Библиотека приложений». Многозадачность стала гибче и приблизилась по удобству к настольному macOS.

Открытое бета-тестирование iOS 15 и iPadOS 15 стартует уже в июне. Релиз новых версий ОС ожидается в сентябре 2021 года.