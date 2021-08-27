Apple предложила разработчикам приложений мировое соглашение на $100 миллионов

Компания Apple предложила заключить мировое соглашение на 100 миллионов долларов по иску разработчиков приложений. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

В 2019 году группа разработчиков подала в суд иск против Apple. Они обвинили компанию в том, что она не информировала пользователей о возможности оплаты не через App Store, где Apple берет комиссию в размере до 30%.

Однако год назад Apple сократила размер комиссии с 30 до 15% для разработчиков приложений, зарабатывающих менее одного миллиона долларов. Предложенные условия соглашения сохраняют это положение. Кроме того, компания пообещала создать фонд в размере 100 миллионов долларов, из которого будет выплачивать от 250 долларов до 30 тысяч долларов разработчикам приложений, у которых продажи составили менее одного миллиона долларов с июня 2015 года по апрель 2021 года.

Несколько дней назад стало известно, что у компании Apple появился патент, который называется «Обнаружение дыхания и переключение режимов электронных девайсов». Пользователю нужно будет подуть на устройство, чтобы выполнить определенное действие.