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    27 августа 2021, 16:16

    Apple предложила разработчикам приложений мировое соглашение на $100 миллионов

    Анастасия Калинина

    Компания Apple предложила заключить мировое соглашение на 100 миллионов долларов по иску разработчиков приложений. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

    Apple предложила разработчикам приложений мировое соглашение на $100 миллионов

    В 2019 году группа разработчиков подала в суд иск против Apple. Они обвинили компанию в том, что она не информировала пользователей о возможности оплаты не через App Store, где Apple берет комиссию в размере до 30%.

    Однако год назад Apple сократила размер комиссии с 30 до 15% для разработчиков приложений, зарабатывающих менее одного миллиона долларов. Предложенные условия соглашения сохраняют это положение. Кроме того, компания пообещала создать фонд в размере 100 миллионов долларов, из которого будет выплачивать от 250 долларов до 30 тысяч долларов разработчикам приложений, у которых продажи составили менее одного миллиона долларов с июня 2015 года по апрель 2021 года.

    Несколько дней назад стало известно, что у компании Apple появился патент, который называется «Обнаружение дыхания и переключение режимов электронных девайсов». Пользователю нужно будет подуть на устройство, чтобы выполнить определенное действие.