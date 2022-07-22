Apple потеснил Huawei в списке популярных в России смартфонов

Рейтинг самых популярных смартфонов в России возглавил Samsung. Мобильные операторы на основе данных регистрации в сотовых сетях составили топ-5 брендов, которыми регулярно пользуются абоненты, сообщили «Известия».

«Популярность смартфонов Samsung среди россиян базируется на доверии к бренду. Это единственный производитель, который дожил со времен „полифонических“ кнопочных телефонов до современной эпохи», — объяснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Смартфоны этого производителя используют 28,2% россиян. На втором месте оказался Xiaomi, на третьем — Apple, сместивший Huawei на одну позицию вниз. Пятерку замыкает realme.

Ретейлеры ранее представили свою статистику. По объему продаж с начала года в России стали Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia. Участники рынка уверены, что китайские бренды займут место официально ушедших из России Apple и Samsung.