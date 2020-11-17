Apple пообещала избавить iPhone 12 от неполадок с обновлением ПО

Техническая поддержка Apple предупредила, что новые iPhone 12 могут повлиять на работу слуховых аппаратов. В сопряженной со смартфоном гарнитуре вероятны посторонние звуки.

Неполадки заметны при подключении к iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro или iPhone 12 Pro Max, отмечено в публикации на сайте Apple.

«Вы можете услышать неожиданные шумы в некоторых слуховых аппаратах, совместимых с iPhone», — предупредили в корпорации. Разработчики указали на вероятность искаженного или прерывистого звука и треска.

В Apple уверили, что в курсе ситуации и постараются избавиться от проблемы в будущем обновлении программного обеспечения.

«Убедитесь, что вы используете последнюю версию iOS», — посоветовали инженеры.

Купившие новую модель iPhone ранее пожаловались на дискомфорт при использовании смартфона. Причиной стала его угловатая форма. iPhone 12 впивался острыми гранями в руку.

Новые модели смартфонов Apple презентовала 13 октября. Они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G и работают на процессоре A14 Bionic. В компании его назвали «самым мощным из когда-либо созданных». Продаются все смартфоны новой линейки без наушников и зарядного устройства.