Apple пообещала бесплатно заменить сломанные экраны у iPhone 11

Американская компания Apple запустила программу бесплатного ремонта iPhone 11. Все дело в том, что владельцы гаджетов стали часто жаловаться на проблемы с реакцией дисплея на касание. Именно это Apple и пообещала исправить.

В частности, речь идет о починке гаджетов, которые были выпущены с ноября 2019 по май 2020 года. Об этом сообщил официальный сайт компании. Чтобы узнать, участвует ли конкретный iPhone в программе, нужно ввести на сайте серийный номер.

Бесплатно по этой программе можно будет починить iPhone 11 в течение двух лет со дня розничной продажи. Если ремонт уже был оплачен, необходимо связаться с сотрудниками службы поддержки — они должны возместить расходы.

В ноябре Apple пообещала избавить iPhone 12 от неполадок с обновлением ПО. Выяснилось, что эта модель может повлиять на работу слуховых аппаратов — могут возникать шумы. Неполадки заметны при подключении к iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro или iPhone 12 Pro Max. Ранее пользователи пожаловались на порезы из-за iPhone 12. Оказалось, острые углы впиваются в руку.