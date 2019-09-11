  • Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5

    11 сентября 2019, 00:11

    Светлана Степанова

    Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple. Об этом стало известно во время традиционной осенней презентации новинок компании, которая прошла 10 сентября. Подробности опубликованы на официальном сайте Apple, где и велась трансляция мероприятия.
    Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5

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    Ключевой особенностью Apple Watch Series 5 является перманентная подсветка экрана. Она не слишком яркая, но этот параметр можно увеличить, если слегка стукнуть пальцем по ремешку.

    Производители уверяют, что заряжать устройство нужно будет раз в 18 часов. Умные часы пятого поколения от Apple помогут ориентироваться на местности. В них есть функция компаса и вывода на экран данных о географических координатах, где находится устройство. При необходимости пользователь даже сможет увидеть на экране изображения созвездий.

    Несомненным достоинством Apple Watch Series 5 является наличие тревожной кнопки. Ее нажатие автоматически свяжет со службами экстренного реагирования. Функция будет доступна в 150 странах мира.

    Корпус новых гаджетов сделают титановым и керамическим. Каждый пользователь получит возможность принять участие в медицинских исследовательских проектах. Часы будут отправлять информацию о частоте сердечных сокращений, об уровне шума, а также о состоянии здоровья женщин.