Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5

Apple представила iPhone 11 Pro Подробнее

Ключевой особенностью Apple Watch Series 5 является перманентная подсветка экрана. Она не слишком яркая, но этот параметр можно увеличить, если слегка стукнуть пальцем по ремешку.

Производители уверяют, что заряжать устройство нужно будет раз в 18 часов. Умные часы пятого поколения от Apple помогут ориентироваться на местности. В них есть функция компаса и вывода на экран данных о географических координатах, где находится устройство. При необходимости пользователь даже сможет увидеть на экране изображения созвездий.

Несомненным достоинством Apple Watch Series 5 является наличие тревожной кнопки. Ее нажатие автоматически свяжет со службами экстренного реагирования. Функция будет доступна в 150 странах мира.

Корпус новых гаджетов сделают титановым и керамическим. Каждый пользователь получит возможность принять участие в медицинских исследовательских проектах. Часы будут отправлять информацию о частоте сердечных сокращений, об уровне шума, а также о состоянии здоровья женщин.