Apple показала новый iPhone SE

Apple представила второе поколение «бюджетной» версии iPhone SE. Мероприятие прошло в Сети. Новый телефон получил внешний вид от iPhone 8, а производительность — от флагманской модели.

У новой модели смартфона от компании из Купертино будет по одной камере на задней и на фронтальной поверхностях. При том, что сзади всего один объектив, телефон сможет снимать в «портретном» режиме, получит Smart HDR и возможность снимать 4К-видео.

Разблокировать телефон можно будет отпечатком пальца — датчик Touch ID второго поколения расположен там же, где и был у предыдущей модели.

Источник фото: Apple

Внешний вид смартфон унаследовал от последнего айфона с 4,7-дюймовым экраном — iPhone 8. Единственное изменение заключается в логотипе на задней крышке — его сместили в центр по аналогии с последними iPhone 11.

Второе поколение iPhone SE стало водонепроницаемым. Телефон можно погрузить на метр под воду на полчаса. Телефон также поддерживают функцию беспроводной зарядки. В Apple обещают до 50% заряда за 30 минут, но для этого придется купить отдельный адаптер, который не входит в комплект.

Стоимость самого же телефона в России начнется от 39 990 рублей за версию с 64 гигабайтами. Также есть версии с 128 и 256 Гб. Старт продаж назначен на 24 апреля.