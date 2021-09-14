Apple показала новые iPad и часы

Apple проводит презентацию новой техники в Калифорнии. Там уже показали новый iPad на процессоре A13 Bionic, свежий iPad mini и очередную версию Apple Watch.

Процессор девятого поколения iРаd на 20% быстрее прошлой модели, сообщил The Verge. Гаджет оборудовали сверхширокоугольной камерой с функцией «в центре внимания». Она позволяет отслеживать находящийся в кадре объект. Раньше подобная возможность была только у iPad Pro.

В новом iPad благодаря функции True Tone можно подстроить дисплей под освещение. Цена на него начинается от 329 долларов. Для школ оборудование предлагают по меньшей цене — от 299 долларов.

Обновленный iPad mini получил новый дизайн и доступен в пяти цветовых вариантах: космический серый, серебристый, розовое золото, золотой и небесно-голубой. Touch ID у него расположен сверху.

Диагональ дисплей iРаd Мini — 8,3 дюйма, гаджеты поддерживает 5G, а передняя камера обновлена. Ценник начинается от 499 долларов.

У часов от Apple — Watch 7 — теперь на 50% больше текста и полноценная клавиатура для ответов на сообщения. Гаджет стал самым прочным из всех подобных продуктов: в часах можно плавать и погружать их под воду — на глубину до 50 метров. Скорость зарядки Watch 7 увеличена, а стоят они от 399 долларов.