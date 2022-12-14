Технологии 14 декабря 2022, 14:14 Apple пойдет на поводу Евросоюза и разрешит устанавливать приложения не из App Store Bloomberg: Apple разрешит скачивать на iPhone в ЕС приложения из сторонних источников Unsplash

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Американская корпорация Apple разрешит устанавливать на iPhone и iPad приложения из сторонних источников. Она пойдет на это из-за новых правил Евросоюза, рассказал источник агентства Bloomberg.

Программы позволят скачивать из альтернативных магазинов приложений, но каких именно, он не рассказал. Apple Inc. решила радикально пересмотреть свою позицию из-за того, что в 2024 году в Евросоюзе вступят в силу новые требования к электронике — планшеты и смартфоны должны работать с приложениями из других источников, кроме App Store.

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Разработчики сделают обновление в 2023 году, но только для стран альянса. В компании рассматривают разные способы контролировать безопасность при установке чужих приложений, например, платную проверку. Окончательное решение пока не приняли, рассказал источник. Официально представители Apple эту новость не подтвердили.

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В ноябре американский предприниматель Илон Маск пожаловался, что приложение Twitter могут удалить из App Store. РИА ФАН рассказало, что это связано с новым подходом администрации соцсети к цензуре.