Apple подала заявку на стеклянный iMac

«Электронное устройство может включать в себя дисплей, соединенный со стеклянным элементом корпуса и сконфигурированный для обеспечения визуального вывода в области отображения», — сухим техническим языком объяснили свою идею разработчики.

Источник фото: Patently Apple

Согласно документу, iMac может быть выполнен в нескольких конфигурациях. В основном варианте предполагается, что сплошная поверхность монитора будет плавно переходить в подставку со встроенной клавиатурой и тачпадом. Также разработчики предложили вариант без встроенной клавиатуры и вариант, в котором iMac может быть соединен с макбуком.

В варианте «тандема» пользователь сможет работать на клавиатуре макбука. Изображение будет выводиться на большой монитор iMac.

Источник фото: Patently Apple

Как указано в патентной заявке, корпус моноблока может быть как полностью, так и частично прозрачным. В этом случае для дизайнерского творчества открывается самый широкий простор. Например, прозрачными могут быть все детали корпуса, кроме монитора.

Эксперты указывают, что революционный дизайн в его указанном в заявке виде вряд ли попадет на рынок. При этом специалисты согласны, что небольшая встряска консервативной Apple не повредит.