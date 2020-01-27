    27 января 2020, 18:48

    Apple подала заявку на стеклянный iMac

    Алексей Сахаров

    Компания Apple подала патентную заявку на моноблок iMac в стеклянном корпусе. Компьютер может быть как полностью прозрачным, так и с отдельными прозрачными элементами. Заявку опубликовали на Patently Apple.

    «Электронное устройство может включать в себя дисплей, соединенный со стеклянным элементом корпуса и сконфигурированный для обеспечения визуального вывода в области отображения», — сухим техническим языком объяснили свою идею разработчики.

    Apple подала заявку на стеклянный iMac | Изображение 1
    Источник фото: Patently Apple

    Согласно документу, iMac может быть выполнен в нескольких конфигурациях. В основном варианте предполагается, что сплошная поверхность монитора будет плавно переходить в подставку со встроенной клавиатурой и тачпадом. Также разработчики предложили вариант без встроенной клавиатуры и вариант, в котором iMac может быть соединен с макбуком.

    В варианте «тандема» пользователь сможет работать на клавиатуре макбука. Изображение будет выводиться на большой монитор iMac.

    Apple подала заявку на стеклянный iMac | Изображение 2
    Источник фото: Patently Apple

    Как указано в патентной заявке, корпус моноблока может быть как полностью, так и частично прозрачным. В этом случае для дизайнерского творчества открывается самый широкий простор. Например, прозрачными могут быть все детали корпуса, кроме монитора.

    Эксперты указывают, что революционный дизайн в его указанном в заявке виде вряд ли попадет на рынок. При этом специалисты согласны, что небольшая встряска консервативной Apple не повредит.