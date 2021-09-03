Apple перенесла запуск функции изучения фото пользователей

В компании Apple решили перенести запуск новой функции проверки фотографий в iCloud. Ее основная цель — защита детей и выявление порно с участием несовершеннолетних. Нововведение захотели доработать. Об этом сообщил сайт 9to5Mac со ссылкой на заявление американского холдинга.

«Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили выделить дополнительное время в ближайшие месяцы, чтобы собрать информацию и внести улучшения, прежде чем выпускать эти критически важные функции безопасности детей», — говорится в сообщении Apple.

Ранее компания из Купертино анонсировала три нововведения, направленных на защиту детей. Среди них алгоритм проверки фотографий в iCloud на предмет жестокого обращения с детьми, функция размытия снимков на устройствах, принадлежащих детям, и дополнительные подсказки о детском насилии в «Поиске» и Siri.

Ранее сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден предупредил, что компания Apple в будущем может начать следить за пользователями своих гаджетов. По его словам, заинтересовать их может что угодно.