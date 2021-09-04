Apple переманила бывших инженеров Mercedes для создания своего электрокара

В создании первого электрокара Apple будут принимать участие два бывших сотрудника немецкой компании Mercedes. Информация об этом появилась на сайте MacRumors.

Имена специалистов не называются .По неподтвержденным данным, один из них работает инженером-проектировщиком в отделе спецпроектов американской корпорации. До работы в Apple и Mercedes он успел посотрудничать с Porsche.

Во время работы в Mercedes он занимался вопросами массового производства автомобилей, рулевого управления, динамики, программного обеспечения и управления проектами. О втором сотруднике источники MacRumors не предоставили подробной информации. Известно только, что он тоже работал в Mercedes, а в Apple пришел совсем недавно.

Проект электрокара получил внутреннее кодовое название «Проект Титан» и является одним из самых секретных в компании. При этом в течение года из Apple ушли нескольких топ-менеджеров этого проекта, что отразилось на сроках создания Apple Car.