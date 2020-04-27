Apple отложит массовое производство iPhone из-за коронавируса

Отмечается, что производство гаджетов приостановят примерно на месяц из-за распространения инфекции, которая ослабляет потребительский спрос и нарушает производство в Азии. Именно она является центром цепочки поставок бытовой электроники.

Обычно корпорация показывает новую линейку в середине сентября, а продажи стартуют до конца месяца. Для этого в начале лета начинается наращивание массового производства, чтобы в августе иметь достаточное количество для продажи.

По данным издания, в 2020 году Apple намерена презентовать сразу четыре новых модели iPhone. Они будут различаться в диагонали экранов, а некоторые из них будут поддерживать технологию 5G. Смартфоны оснастят новыми процессорами и датчиками LiDAR.