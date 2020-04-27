27 апреля 2020, 18:09
Apple отложит массовое производство iPhone из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса американской компании Apple пришлось отложить массовое производство новых смартфонов iPhone. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что производство гаджетов приостановят примерно на месяц из-за распространения инфекции, которая ослабляет потребительский спрос и нарушает производство в Азии. Именно она является центром цепочки поставок бытовой электроники.
Обычно корпорация показывает новую линейку в середине сентября, а продажи стартуют до конца месяца. Для этого в начале лета начинается наращивание массового производства, чтобы в августе иметь достаточное количество для продажи.
По данным издания, в 2020 году Apple намерена презентовать сразу четыре новых модели iPhone. Они будут различаться в диагонали экранов, а некоторые из них будут поддерживать технологию 5G. Смартфоны оснастят новыми процессорами и датчиками LiDAR.