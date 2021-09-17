Apple отключила в России функцию «Частный узел» (iCloud Private Relay) в существующих на стадии беты iOS 15 и macOS 12 Monterey. Это произошло после встречи представителей компании с комиссией Совета Федерации.

Об отключении функции узнал портал TJ.

Система доступна для пользователей на всех устройства Apple. Ее можно подключить, если приобрести дополнительное пространство в iCloud. Функция позволяет скрыть IP-адрес от всех, включая оператора связи и саму Apple. В компании заявили, что механизм нацелен на защиту рекламного отслеживания.

Один из читателей портала рассказал, что в предрелизной iOS 15 сначала можно было подключить функцию «Частный узел», однако сейчас приходит уведомление о недоступности сервиса на территории России. В причинах указаны «действующие ограничения местного законодательства».

Сервис также недоступен для жителей Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Колумбии, Саудовской Аравии, Туркмении, Уганды, Филиппин и ЮАР.

Впервые функция «Частный узел» была анонсировала на конференции WWDC-2021 в июне.