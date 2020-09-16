Apple назвала цены на новые гаджеты в России

Компания Apple определилась с ценами своих новых гаджетов в России. Новые смарт-часы Apple Watch шестой серии россияне смогут купить за 36 990 рублей, а за новый iPad Air придется выложить от 55 900 рублей. Цены будут меняться в зависимости от объема памяти.

Как сообщил сайт компании из Купертино, новый iPad c игровым процессором, возможностью подключения клавиатуры, но с меньшим размером дисплея по сравнению с моделью Air будет стоить от 29 900.

Среди нововведений Apple единая подписка на все «яблочные» сервисы. За полноценное использование Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud нужно будет каждый месяц отдавать 365 рублей за индивидуальную подписку и 525 рублей — за семейную. Во втором случае объем облачного хранилища iCloud увеличивается с 50 до 200 гигабайт.

Apple расширила линейку умных часов и представила Apple Watch SЕ. Этот гаджет попроще, чем часы шестой серии, и стоить будет меньше. Купить Apple Watch SЕ в России можно будет за 24 990 рублей.

Американская компания Apple накануне провела презентацию своих новых изобретений. В списке были только часы и планшеты. iPhone следующей модели пока придется подождать.