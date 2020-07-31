Applе назвала дату выхода новых IPhone

Компания Apple планирует выпустить свои следующие iPhone на несколько недель позже, чем обычно. Ожидается, что они появятся в октябре, а не в сентябре, как обычно.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на финансового директора компании Лука Маэстри.

«В прошлом году мы начали продавать новые IРhоnе в конце сентября. В этом году мы ожидаем, что поставки начнутся на несколько недель позже», — приводит его слова The Verge.

На днях инсайдер опубликовал фотографии макетов новой линейки iPhone 12. Ожидается, что смартфон будет иметь плоские края, а торцы будут выполнены из нержавеющей стали. Также устройства оснастят тройной камерой. Также компания может презентовать сразу четыре варианта iPhone 12.

Ранее в СМИ появились слухи, что новые смартфоны будут продаваться без зарядного устройства и наушников в комплекте. Единственным аксессуаром в коробке может оказаться кабель с разъемами lightning и USB-C.