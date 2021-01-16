Сама компания пока не анонсировала гаджет. Но, по данным источника, в Apple уже создали прототип складных экранов, которые будут применяться для внутреннего тестирования.

В будущем корпорация намерена выпустить более компактный смартфон, размер экрана которого при развороте был бы равен 6,7-дюймовому дисплею iPhone 12 Pro Max.

Издание отметило, что выпуск подобной модели может стать для Apple довольно серьезным шагом. Но на это может уйти несколько лет, уточняет «Газета.ru». По информации Bloomberg, компания работает над флагманскими моделями iPhone и iPad следующего поколения. Их выход запланирован на конец 2021 года.

Ранее СМИ сообщили, что в этом году компания Apple планирует выпустить два новых ноутбука MacBook Pro с экраном диагональю 14 и 16 дюймов. У новинок появится магнитная зарядка MagSafe, которую в 2016 году заменили на порт USB-C. А виртуальный Touch Bar исчезнет — на его место вернутся обычные физические кнопки F1-F12.