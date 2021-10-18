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    18 октября 2021, 23:22

    Apple начала продажи салфетки для очистки дисплея почти за 2 тысячи рублей

    Apple представила салфетку для очистки дисплея за 1990 рублей

    Александра Ломейко

    В интернет-магазине Apple в продаже появилась салфетка для очистки дисплея. В ассортимент ее добавили после завершения презентации 18 октября.

    Аксессуар из неабразивного материала продают за 1990 рублей. Цена указана на сайте онлайн-магазина. В США он стоит 19 долларов, или 1350 рублей.

    «Салфетка <…> быстро и качественно очистит любой дисплей Apple, в том числе из стекла с нанотекстурой», — отмечено в анонсе.

    Доставить ее обещают за одну-две недели.

    На прошлой неделе агентство Bloomberg предположило, что компания Apple может сократить выпуск iPhone 13 на 10 миллионов единиц в 2021 году. Производитель намерен пойти на такой шаг из-за продолжительной нехватки чипов.