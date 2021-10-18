18 октября 2021, 23:22
Apple начала продажи салфетки для очистки дисплея почти за 2 тысячи рублей
Apple представила салфетку для очистки дисплея за 1990 рублей
В интернет-магазине Apple в продаже появилась салфетка для очистки дисплея. В ассортимент ее добавили после завершения презентации 18 октября.
Аксессуар из неабразивного материала продают за 1990 рублей. Цена указана на сайте онлайн-магазина. В США он стоит 19 долларов, или 1350 рублей.
«Салфетка <…> быстро и качественно очистит любой дисплей Apple, в том числе из стекла с нанотекстурой», — отмечено в анонсе.
Доставить ее обещают за одну-две недели.
На прошлой неделе агентство Bloomberg предположило, что компания Apple может сократить выпуск iPhone 13 на 10 миллионов единиц в 2021 году. Производитель намерен пойти на такой шаг из-за продолжительной нехватки чипов.