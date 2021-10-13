Apple может сократить производство iPhone

Компания Apple может сократить выпуск iPhone 13 на целых 10 миллионов единиц в 2021 году. Связано это с продолжительной нехватки чипов, написало агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«Компания ожидала, что в последние три месяца года произведет 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь сообщает партнерам-производителям, что общий объем будет ниже, потому что Broadcom Inc. и Texas Instruments Inc. изо всех сил пытаются поставить достаточное количество компонентов», — процитировала «Газета.ru» сообщение инсайдера.

Решить проблему нехватки чипов планирует компания Sony. Она договорилась с мировым поставщиком микросхем из Тайваня TSMC о строительстве совместного завода в Японии. Объем инвестиций специалисты оценивают в семь миллиардов долларов.