Apple может изменить разъем в iPhone для европейских стран

Некоторые члены ЕК считают, что большое разнообразие разъемов приводит к увеличению «электронного мусора». Случается это из-за того, что людям приходится покупать больше кабелей и адаптеров. Самые популярные порты у телефонов Apple не меняются с 2009 года. Их три: USB-C, microUSB и Lightning.

Компания считает, что принуждение к использованию какого-то одного разъема приведет к большему увеличению «электронного мусора», так как покупателям придется приобретать другие кабели.