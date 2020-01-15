15 января 2020, 10:37
Apple может изменить разъем в iPhone для европейских стран
Европейская комиссия хочет потребовать у Apple заменить порт на USB-C в смартфонах, написала «Газета.ru», ссылаясь на Gizmochina. Это может произойти на законодательном уровне.
Некоторые члены ЕК считают, что большое разнообразие разъемов приводит к увеличению «электронного мусора». Случается это из-за того, что людям приходится покупать больше кабелей и адаптеров. Самые популярные порты у телефонов Apple не меняются с 2009 года. Их три: USB-C, microUSB и Lightning.
Компания считает, что принуждение к использованию какого-то одного разъема приведет к большему увеличению «электронного мусора», так как покупателям придется приобретать другие кабели.