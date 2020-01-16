16 января 2020, 13:19
Apple купила компанию Xnor
Apple зашла в стартап и приобрела технологическую компанию Xnor за 200 миллионов долларов. Она специализируется на искусственном интеллекте, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Xnor создает программы для умных устройств, работающие вне Сети и доступа к облачным данным.Предложение Apple оказалось самым дорогим, в отличие от Amazon, Intel и Microsoft, которые также хотели приобрести фирму.
Внедрение технологий компании позволит клиентам Apple целиком контролировать свои данные.