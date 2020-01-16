Apple купила компанию Xnor

Xnor создает программы для умных устройств, работающие вне Сети и доступа к облачным данным.Предложение Apple оказалось самым дорогим, в отличие от Amazon, Intel и Microsoft, которые также хотели приобрести фирму.

Внедрение технологий компании позволит клиентам Apple целиком контролировать свои данные.