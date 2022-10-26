Apple изменит зарядку для iPhone | 360°

Технологии 26 октября 2022, 13:17 Apple изменит зарядку для iPhone WSJ: Apple откажется от зарядок Lightning в пользу порт USB-C из-за правил ЕС Unsplash

Читать 360tv в

Американская компания Apple подтвердила, что оснастит свои следующие смартфоны разъемом USB-C. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal в своем Twitter.

Вице-президент компании по маркетингу Грег Джосвиак заявил, что новые смартфоны оборудуют разъемом USB-C из-за нового закона Евросоюза.

Реклама

«Очевидно, нам придется подчиниться», — сказал он.

Реклама

Джосвиак подчеркнул, что между ЕС и Apple существуют разногласия касательно урегулирования рынка зарядных устройств. Он заметил, что корпорация уважает решение европейских законодателей.

Новые правила Евросоюза требуют, чтобы к концу 2024 года продаваемые на территории ЕС гаджеты были оснащены портом USB-C. Новый закон затронет смартфоны, цифровые камеры, планшеты, наушники, игровые приставки, ноутбуки, мыши, клавиатуру, портативные колонки и другие устройства. Об этом сообщила Lenta.ru.