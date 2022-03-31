Apple и Meta* обвинили в предоставлении хакерам данных о клиентах, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В материале указано, что злоумышленники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.

В ответ на поддельные экстренные запросы данных, как указано в статье, компании направляли хакерам информацию о зарегистрированных пользователях. В числе таких сведений были адреса клиентов, телефонные номера, а также IP-адреса. Количество таких данных не называется.

Пользователи стали сталкиваться со сбоями работы приложений из-за сервисов VPN. Например, в Москве при включенном сервисе не получалось оплатить парковку, медленно загружались приложения банков, а «Вконтакте» не проигрывал видео.

Плохая работа приложений при включенном VPN может объясняться сразу несколькими причинами. В частности, включенные VPN меняют местоположение пользователя, из-за чего приложения видят, что они находятся в другой стране, а не в России.

Но у ряда соцсетей также специфически выстроена работа с аудиторией конкретных стран. А в работе с банковскими приложениями специалисты порекомендовали не использовать VPN.

* Meta — компания признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ.