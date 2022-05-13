Apple и Google уберут 1,5 млн приложений из своих магазинов

Компании Google и Apple удалят порядка 1,5 миллиона приложений для Android и iOS из своих магазинов. Об этом написало издание The Sun со ссылкой на исследование Pixalate.

По информации газеты, удаление затронет программы, которые не обновлялись в течение двух и более лет.

«Обе компании стали строже относиться к устаревшим приложениям. Приложения, которые не обновляются регулярно, являются рискованными. Это колоссальные 1,5 млн приложений в общей сложности», — пояснили авторы публикации.

Устаревшие программы проще всего взломать, так как в них нет необходимых исправлений уязвимостей. Согласно исследованию, больше всего устаревших приложений насчитывается в Google Play — 869 тысяч. В App Store зафиксировано 650 тысяч таких программ.

В основном среди заброшенных приложений оказываются образовательные программы, а также справочные материалы и детские игры.

Компания Apple объявила об удалении устаревших приложений из App Store в конце апреля. В случае с Google разработчики убирают из поиска не обновляемые программы.