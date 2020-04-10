Apple и Google помогут отследить контакты коронавирусных больных

Компании Apple и Google объявили о новом совместном проекте — они намерены создать систему, которая позволит отслеживать контакты заразившихся коронавирусной инфекцией.

Как сказано в документах, опубликованных в блоге Google, люди через Bluetooth будут делиться сведениями о своих контактах. К этой информации получат доступ организации здравоохранения. Через их приложения пользователи смогут сообщить о присвоении им статуса больного. Система, в свою очередь, оповестит окружающих, что с ними рядом находится инфицированный человек, и был ли с ним контакт.

Система, скорее всего, будет представлена в середине мая.

В конце марта российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать платформу, позволяющую отслеживать контакты больных COVID-19. Предполагалось, что она будет работать на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотовых телефонов.