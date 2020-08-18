Apple грозит удалить аккаунты Epic Games из App Store. Проблемы ждут все iOS-приложения на Unreal Engine

Apple решила удалить из App Store игру Fortnite, принадлежавшую компании-разработчику Epic Games. Мало того, Apple угрожает отключить доступ Epic Games к инструментам разработки, которые нужны для поддержки игрового движка Unreal Engine. Это значит, что проблемы возникнут у всех iOS-приложений на UE.

Об этом Epic Games сообщила в Twitter. Apple уведомила разработчиков, что удалит из своей системы их учетные записи уже через 10 дней — 28 августа, лишив их таким образом возможности поддерживать работу своих приложений на iOS и Mac. Кроме того, после этого Epic Games не сможет выпускать новые приложения.

В частности, Apple намерена отключить Epic Games доступ к инструментам разработки, которые необходимы для поддержки игрового движка Unreal Engine. Он попросту может стать несовместим с системами Apple. Это, в свою очередь, сделает UE неподходящим для разработчиков, которые планируют выпускать свои программы на устройствах от Apple, и они начнут массово от него отказываться.

В Epic Games подобный ход считают недопустимым, поскольку с самого начала претензии Apple были только к Fortnite, которая нарушила правила магазина. В заявлении Epic Games указано, что Apple не остановилась на удалении игры из своего магазина приложений, а «атаковала весь бизнес» компании.

При этом в заявлении также говорится, что Epic, скорее всего, добьется успеха по существу своих претензий, но без судебного запрета действия Apple нанесут непоправимый ущерб репутации компании среди пользователей Fortnite и будут катастрофическими для будущего отдельного бизнеса Unreal Engine.

Ранее в ответ на решение Apple удалить из App Store игру Fortnite, Epic Games подала в суд. Разработчики игры опубликовали короткометражку «Nineteen Eighty-Fortnite». В ней были использован рекламный ролик режиссера Ридли Скотта для компьютера Apple — Macintosh. В видео обыгрывался сюжет романа Джорджа Оруэлла.