Технологии 18 января 2023, 00:32 Apple анонсировала продажи новых Mac Mini и MacBook Pro на процессорах М2 Apple представила MacBook Pro с процессором M2 Pro и M2 Max и новый Mac mini Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Apple анонсировала выпуск новых компьютеров на базе фирменных ARM-процессоров — MacBook Pro и Mac mini. Об этом говорится на сайте американской корпорации.

Обновленные ноутбуки MacBook Pro, оснащенных процессорами M2 Pro и M2 Max, выпустили с экранами диагональю 14 и 16 дюймов. В Apple рассказали, что чип M2 Pro имеет до 12 ядер и поддерживает до 32 гигабайт оперативной памяти. У чипа M2 Pro Max графический процессор с 38 ядрами и поддержка до 96 гигабайт оперативной памяти.

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Новые ноутбуки вышли с поддержкой Wi-Fi 6E и рекордной автономностью до 22 часов. Также они обладают обновленным разъемом HDMI с возможностью передачи видео разрешением 8К.

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Mac Mini уже можно заказать. Стоимость версии с процессором М2 варьируется от 600 долларов, с М2 Pro — с 1 300 долларов. Цены на MacBook Pro начинаются от 1999 долларов.

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала американскую компанию Apple на 1,1 миллиарда рублей. Такую сумму она выплатит в течение двух месяцев за злоупотребление доминирующим положением на рынке.