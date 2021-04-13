Apple анонсировала презентацию 20 апреля

Компания Apple официально подтвердила, что весенняя презентация новинок пройдет 20 апреля. Соответствующий анонс появился на официальном сайте корпорации.

Источник фото: телеканал «360»

Согласно подписи, презентация пройдет в следующий вторник, 20 апреля, начало в 20:00 по московскому времени.

Пока есть только предположения, какие новинки компания подготовила для традиционной весенней презентации. Точно известно, что iPhone 13 покажут не раньше осени, но и без того Apple может удивить.

По сообщениям журналистов, на будущем мероприятии компания может показать обновленные планшеты iPad Pro и iPad Mini. Кроме того, все ждут новые модели MacBook Pro и новый Mac Air с улучшенным процессором Apple M2, который полностью заменит начинку Intel.

Также не исключено, что наконец компания покажет долгожданные умные метки AirTags. Также многие прогнозируют, что компания представит обновленную приставку для телевизора Apple TV.

Накануне голосовой помощник Siri на вопрос о том, когда пройдет весенняя презентация Apple, отвечал 20 апреля и открывал официальный сайт компании, но на странице никакой презентации не было.