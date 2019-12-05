Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

По словам издания, в настоящее время зонд располагается в области с температурой 1300 градусов Цельсия.

Аппарат транслирует ученым информацию о солнечных ветрах и нагреве короны.

«За последние несколько десятилетий мы многое узнали о нашей звезде, но нам действительно нужна была такая миссия, чтобы войти в атмосферу Солнца. Только там мы сможем по-настоящему узнать подробности сложных солнечных процессов», — пояснили сотрудники проекта Parker Solar Probe.

Благодаря прошлым данным ученые выяснили, что солнечный ветер становится быстрее при выходе из короны. Новые подробности помогли связать этот факт с изменением магнитных полей звезды. Поля ускоряют потоки энергетических частиц. Они влияют на земные северные сияния.

Также аппарат обнаружил «медленный» ветер, который движется со скоростью менее 500 километров в секунду. Ученые знали о нем немного.

Теперь исследователи поняли, что такой ветер обычно появляется в отверстиях у экватора короны.

«Мы обнаружили остатки структур, которые выбрасываются от Солнца в космос и влияют на организацию потоков и магнитного поля. Это кардинально меняет наши теории о том, как нагреваются корона и солнечный ветер», — пояснили специалисты.

Предполагается, что зонд NASA Parker будет постепенно подлетать к Солнцу на протяжение пяти лет. Так, по оценкам экспертов, в 2024 году он должен подлететь к звезде на 3,9 миллиона миль (6,2 миллиона километров).