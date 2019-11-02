«Ангара» полностью заменит «Протоны» уже через 5 лет

«Руководство Роскосмоса считает запуск производства универсальных ракетных модулей „Ангары“ на омской производственной площадке приоритетной задачей корпорации. В 2024 году тяжелая „Ангара“ должна полностью заменить „Протоны“», — приводит агенство текст сообщения госкорпорации.

«Роскосмос» расторг контракт на производство первой ракеты «Ангара» Подробнее

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин приедет 5 ноября на космодром Восточный с инспекцией. Там в рамках второй очереди развернуто строительство стартового комплекса для новых ракет «Ангара». После этого он отправится в Омск, где проверит ход подготовки к старту производства «Ангары».

«Ангара» — это семейство экологически чистых ракет-носителей разных классов. В них входят легкие — «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», а также тяжелые — «Ангара-А5», а также модернизированная «Ангара-А5М».

Ранее стало известно, что Роскосмос расторг контракт с Центром Хруничева на производство легкой ракеты «Ангара-1.2».