Андрея Борисенко включили в список космонавтов, которые полетят на МКС на Crew Dragon и Starliner

Для полетов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и Starliner уже отобрали группу российских космонавтов. Одним из первых на них может полететь российский космонавт Андрей Борисенко.

Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов рассказал РИА «Новости», что официально состав группы пока не подтвержден.

«Никакими распорядительными документами она еще не определена, потому что, честно говоря, нечего им там делать сейчас по текущему состоянию дел», — заметил он.

Борисенко является одним из кандидатов. Не исключено, что на МКС космонавт полетит и на «Союзе». Это произойдет в том случае, если NASA затянет испытания кораблей.

Власов подчеркнул, что российские космонавты ступят на борт новых американских кораблей, когда США убедит Россию в безопасности космических аппаратов.

«Пока та статистика, которая у них есть, уверенности не вселяет. Наша позиция: полет возможен только после успешных пилотируемых миссий каждого из кораблей», — обратил внимание руководитель ЦПК.

На американских кораблях россияне полетят не пилотами. Командирских функций у них не будет.

Сейчас с американской стороной идут переговоры, на которых предварительно решат вопрос об изготовлении снаряжения для российских космонавтов. Их могут заранее пригласить в США для снятия необходимых мерок.

Корабль Crew Dragon отправился в первый испытательный беспилотный полет на МКС в марте 2019 года. В декабре в воздух подняли и Starliner, но в итоге отменили его стыковку с МКС по техническим причинам. В NASA решили, что нужно снова испытать Starliner без пилотов. На эти цели заложено 410 миллионов долларов.

В мае 2020 года должен состояться испытательный полет Crew Dragon к МКС с экипажем.