АНБ США рассказало об уязвимости в Windows

Эксперты агентства заявили о возможных кибервторжениях. Они обнаружили слабое место в программном обеспечении Windows — это библиотека Crypt32.dll. Уязвимый файл есть в Windows 10 и двух последних версиях ОС Windows Server. Он необходим для функций сертификатов и криптографических сообщений в CryptoAPI. Однако недостатки Crypt32.dll опасны для многих пользователей.

Microsoft уже заявила об уязвимости и попросила незамедлительно исправить ее.