Технологии 13 февраля 2024, 15:18 Анатилик Муртазин рассказал, что в России растет спрос на утилизацию техники Apple

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Спрос на утилизацию техники марки Apple в ряде регионов вырос в шесть раз. Об этом НСН рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, это связано, в том числе, с отказом от использования «яблочных» гаджетов частью крупных министерств и служб. Сотрудники многих из них имеют допуск к секретной информации, и их техника подлежит обязательной утилизации.

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«Другие марки тоже уничтожают, но в меньших масштабах. Среди устройств прочих компаний без Apple в год утилизируют до 100 тысяч единиц техники», — подчеркнул аналитик.

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