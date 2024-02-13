13 февраля 2024, 15:18
Анатилик Муртазин рассказал, что в России растет спрос на утилизацию техники Apple
Спрос на утилизацию техники марки Apple в ряде регионов вырос в шесть раз. Об этом НСН рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По его словам, это связано, в том числе, с отказом от использования «яблочных» гаджетов частью крупных министерств и служб. Сотрудники многих из них имеют допуск к секретной информации, и их техника подлежит обязательной утилизации.
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«Другие марки тоже уничтожают, но в меньших масштабах. Среди устройств прочих компаний без Apple в год утилизируют до 100 тысяч единиц техники», — подчеркнул аналитик.
Гаджеты
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