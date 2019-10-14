Аналоговое вещание в России отключил космонавт на МКС

Символическая церемония отключения аналогового телевидения прошла в Центре управления полетами. В ней приняли участие космонавт Алексей Скворцов, глава Центра цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин и гендиректор РТРС Андрей Романченко.

В России завершился переход на цифровое телевидение Подробнее

Скворцов вышел на связь с Землей на фоне установленного на Международной Космической станции флага с символом цифрового ТВ — «цифровой бабочки». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение. Еще чуть-чуть, и вся наша страна будет в „цифре“», — заявил космонавт. После этого он нажал кнопку на ноутбуке.

Символический жест Скворцова стал завершающим шагом отключения России от аналогового эфирного вещания федеральных телеканалов.

Так, в рамках окончательного перехода на «цифру» аналоговое вещание перестало работать еще в 21 регионе страны. В частности, речь идет о Ленинградской области и Санкт-Петербурге, Астраханской и Челябинской областях, а также Крыме, Башкирии, Татарстане, Карелии, Дагестане, Ингушетии и Забайкалье.

Российская Федерация в течение 2019 года переходит на цифровое эфирное вещание. Москва и Подмосковье уже сделали это в середине апреля.