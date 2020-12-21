21 декабря 2020, 11:19
Аналог Zoom для школьников создали «Ростелеком» и Mail.ru Group
Российские компании «Ростелеком» и Mail.ru Group разработали аналог популярной программы для видеосвязи Zoom под названием «Сферум». Сервис создан для обучения и общения учеников школ, информирует РИА ФАН.
Отмечается, что использовать сервис можно будет на ноутбуках, компьютерах и смартфонах. На этой платформе можно проводить видеоконференции численностью до 100 участников. В программе есть функция «поднятия руки» и включения демонстрации экрана.
Регистрация в «Сферуме» будет осуществляться через учетную запись VK Connect либо портал «Госуслуги». В начале грядущего года тестирование сервиса проведут в 15 регионах страны. Запуск состоится в первом квартале 2021 года.