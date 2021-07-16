Аналог телескопа «Хаббл» создадут в России

На создание российского ультрафиолетового космического телескопа «Спектр-УФ» выделили порядка 3,7 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сайт госзакупок.

ИА НСН уточнило, что работы планируется завершить к 2025 году. Отмечается, что возможности «Спектра-УФ» будут близки к американскому устройству «Хаббл». С его помощью специалисты намерены изучать атмосферы планет и экзопланет, процессы падения вещества в черные дыры, а также эволюцию галактик, образование звезд и физические процессы в ранней Вселенной.