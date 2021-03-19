Аналог телеканалов появится в Telegram

Вместе с очередным обновлением в Telegram появилась возможность запускать радиостанции. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что уже скоро пользователи смогут создавать свои ТВ-каналы.

«С сегодняшним обновлением мы даем каждому пользователю Telegram возможность запускать собственную радиостанцию ​​(позже этой весной — телеканал) без каких-либо сложностей в нашем приложении», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он признался, что гордится запуском новой версии мессенджера всего спустя три недели после предыдущего обновления. Основатель Telegram пообещал, что пользователи ощутят высокую скорость, широкую функциональность и отличную анимацию. При этом обновление может не сразу появиться в App Store.

«Из-за технических проблем Apple пользователям iOS, возможно, придется подождать еще несколько часов, прежде чем новая версия появится в магазине. Пользователи всех других платформ уже могут пользоваться голосовыми чатами 2.0 и другими функциями», — предупредил Дуров.

Telegram обновил голосовые чаты 19 марта. Теперь их работа схожа с функционалом соцсети Clubhouse. Теперь количество участников в голосовых чатах неограниченно, а пользователи могут сохранять записи в виде подкастов.