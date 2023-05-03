Технологии 03 мая 2023, 15:29 Аналог Flightradar для беспилотников появится в России Аналог сервиса Flightradar с информацией о полетах беспилотников создадут в России Unsplash

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Аналог Flightradar с данными о полетах беспилотных летательных аппаратов появится в России. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Росавиации.

«Посредством сервиса будет осуществляться информационное обеспечение полетов беспилотных воздушных судов», — уточнил он.

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Сперва сервис будет передавать данные пользователям о возможности и параметрах использования беспилотников на конкретной территории, в частности, на основе геолокации человека. Как сообщил собеседник агентства, предполагается поручить разработку сервиса организациям «Концерн ВКР „Алмаз-Антей“» и «Госкорпорация по ОрВД». О затратах на создание сервиса пока неизвестно.

Разработчики продумают способ предоставления операторам программы информации для частных организаций на основе автоматизированной интеграции данных. В перспективе компании смогут открывать свои собственные сервисы для предоставления данных конечному пользователю, которые получат доступ к программе после регистрации, уточнили в Росавиации.

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