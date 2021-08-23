Аналог чарджбэка появится в системе быстрых платежей

Аналог чарджбэка уже в августе появится в системе быстрых платежей (СБП). Этот механизм позволит банкам возвращать ошибочные или мошеннические переводы.

«Новый механизм предоставляет банкам-участникам удобный канал коммуникации, в котором они могут напрямую адресовать запрос второму участнику совершенной в СБП операции и оперативно получить обратную связь для урегулирования возникшей спорной ситуации», — сообщили «Известиям» в Национальной системе платежных карт (НСПК).

Там пояснили, что процесс работает по аналогии с диспутной моделью платежной системы «Мир». Благодаря этому спорные моменты можно решить в кратчайшие сроки. Более 130 кредитных организаций уже присоединились к опытно-промышленной эксплуатации сервиса. Среди подключившихся оказался ВТБ. а также ПСБ, МКБ, «Зенит», Райффайзенбанк, Росбанк и другие банки.

Механизм чарджбэка уже используется такими крупнейшими платежными системами, как Visa, Mastercard. С помощью сервиса можно возместить деньги, если клиент вернул товар, а продавец отказался перечислить обратно деньги.