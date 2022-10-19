Аналог Apple Pay для карт «Мир» разработали в России | 360°

Технологии 19 октября 2022, 10:03 Аналог Apple Pay для карт «Мир» разработали в России «Известия» сообщили о разработке аналога Apple Pay для карт «Мир» на базе QR-кода РИА «Новости»

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Россия разработала аналог Apple Pay и Google Pay для карт «Мир». Функцию планируют открыть для массового использования уже со вторника, 25 октября. Об этом сообщили «Известия».

Авторами разработки стали сотрудники самой платежной системы. Они уточнили, что банки будут предоставлять доступ к новой функции по мере внедрения технологии.

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«QR-код в данном случае будет выступать еще одним форм-фактором карты и позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона», — рассказали сотрудники платежной системы.

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По их словам, пользователи карт с использованием «Мира» смогут сгенерировать QR-код на своем устройстве и показать его продавцу перед оплатой. Тот с помощью сканера считает изображение и автоматически спишет сумму за покупку.

На данный момент согласие на внедрение технологии дали не все финансовые организации. Пока функция гарантированно появится у Почта Банка, ПСБ и МТС Банка. Мнение остальных компаний об использовании аналога Apple Pay пока не сообщается.